Сбербанк подвел итоги работы за 2022 года и обозначил свои ключевые фокусы

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В открытом диалоге принял участие Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин. Встреча с журналистами ведущих изданий Приволжского федерального округа в онлайн-формате продолжалась более двух часов. Модератором беседы выступила известный российский журналист, бизнес-тренер и автор книг-бестселлеров Нина Зверева.

Петр Колтыпин и Нина Зверева обсудили, как в Сбере выстраивается работа с региональными властями, почему «цифровой» переход клиентов является одной из ключевых задач банка, какие образовательные треки для общества предлагает Сбер и как банк развивает эколого-социальную повестку на территориях.

Поддержка строительной сферы

Одной из главный тем открытого стала поддержка строительной сферы. За 2022 год проекты по строительству недвижимости Волго-Вятский банк Сбербанка профинасировал на сумму более 140 млрд рублей, что на 64% больше, чем по итогам 2021 года. Были введены в эксплуатацию 7,2 млн кв. метров жилья, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 44%.

Как отметил Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин, строительная отрасль всегда в фокусе особого внимания Сбера. Это не только одно из приоритетных направлений бизнеса, но и возможность обеспечить качественный уровень жизни населения в регионах.

«Мы нацелены на всеобъемлющую поддержку сегмента жилой недвижимости. В прошлом году абсолютно в каждом регионе мы провели круглые столы с застройщиками региона при поддержке администрации субъектов по вопросам текущей ситуации в строительной отрасли и перспектив развития, выявили болевые точки и направили свои ресурсы на решение этих проблем», - пояснил во время открытого диалога Петр Колтыпин.

По словам Петра Колтыпина, Сбер проводит большой комплекс мероприятий в Пермском крае. Многие проекты осуществляются в рамках знакового события - 300-летия Перми.

«В Прикамье мы реализуем огромное количество инфраструктурных проектов – от строительства школ до объектов здравоохранения, включая строительство онкодиспансера. Поддерживаем в Перми очень интересный экологический «Зеленое кольцо», который предполагает благоустройство долин малых рек города. Про Пермский край можно рассказать много интересного. Здесь удивительный проактивный губернатор, команда регионального правительства проявляет большой интерес к нашим образовательным проектам. Совсем недавно его представители прошли обучение в корпоративном Университете Сбера», - подчеркнул Петр Колтыпин.

Рост клиентской базы

Другим важным достижением 2022 года Петр Колтыпин считает рост клиентской базы Волго-Вятского банка Сбербанка в 2022 году. По словам Председателя территориального банка, рост активной клиентской базы в розничном блоке за прошлый год составил 0,7%, в корпоративном блоке увеличение произошло на 2%, в основном. Отмечен значительный прирост активных клиентов малого бизнеса.

«В 2022 году мы обеспечили качественную поддержку как населению, так и бизнесу. Подчеркну, что размещали средства мы в 2,7 раза больше, чем привлекали средства граждан и бизнеса. Надежность, которую Сбер продолжал демонстрировать даже в самых непростых экономических условиях, помогла сохранить лояльность клиентов и привлечь новых», - подчеркнул Петр Колтыпин.

Инвестиции в муниципалитеты

Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин рассказал о новом проекте «ESG-портрет муниципальных образований». Проект включает в себя оценку территорий по человеческим ресурсам, промышленному потенциалу, туристической привлекательности, природным ресурсам и географическим особенностям.

«В 2023 году мы начали работу с муниципалитетами. Мы уверены, что инвестиционный потенциал муниципальных образований сравним с потенциалом в центрах субъектах, и взяли на себя задачу помочь муниципалитетам раскрыть его. Сбербанк развивает компетенции первых лиц и команд муниципальных образований, оказывает содействие в формировании стратегии развития, поддержку и финансирование инфраструктурных проектов», – пояснил детали проекта Петр Колтыпин.

«Зеленый марафон» приглашает

Кроме оценки бизнес-результатов Волго-Вятского банка в 2022 году Петр Колтыпин рассказал журналистам о предстоящем юбилейном «Зеленом марафоне», который помимо Перми пройдет 20 мая и во всех регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка.

«Для меня преодоление беговых дистанций в городах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка является частью погружения в культуру и самобытность города, что необходимо для выстраивания качественной работы на местах», – говорит Петр Николаевич.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В 2023 году соревнования пройдут совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник «Зеленого Марафона» сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения «Зеленого Марафона».

Каждый желающий может зарегистрироваться на «Зеленый марафон 2023» на его сайте.