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Новости"Бизнес-новости": Пермь14 апреля 2023 4:01

Волго-Вятский банк Сбербанка продемонстрировал рост клиентской базы во всех сегментах в 2022 году

В корпоративном блоке увеличение произошло на 2%
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Петр Колтыпин на встрече с известным российским журналистом, бизнес-тренером и автором книг Ниной Зверевой рассказал о росте клиентской базы Волго-Вятского банка Сбербанка в 2022 году. По словам Председателя территориального банка, рост активной клиентской базы в розничном блоке за 2022 год составил 0,7%, в корпоративном блоке увеличение произошло на 2%, в основном, за счёт прироста активных клиентов малого бизнеса.

Пётр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В 2022 году мы обеспечили качественную поддержку и населению, и бизнесу. Подчеркну, что размещали средства мы в 2,7 раза больше, чем привлекали средства граждан и бизнеса. Надежность, которую Сбер продолжал демонстрировать даже в самых непростых экономических условиях, помогла сохранить лояльность клиентов и привлечь новых»