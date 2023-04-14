В выходные в Прикамье ожидается похолодание до -14 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные дни похолодание на территории Пермского края продолжится. Пермяков ждет прохладная и ветреная погода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Специалисты проекта «Метеоролог и я» рассказали о погоде на ближайшие два дня.

– Ночи по-прежнему ожидаются морозные. Однако дневной прогрев станет более ощутимым, - говорят синоптики. Несмотря на солнечную погоду, из-за ветра ощущаемая температура вновь окажется существенно ниже.

В субботу, 15 апреля, в Прикамье будет ясно, по северу переменная облачность, обойдется без осадков. Ночью столбики термометров в регионе опустятся до –7...–12°, в низинах до –14°, в Перми до –7...–9° Днем потеплеет до +2...+7°. Ветер будет северо-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 16 апреля, в Пермском крае ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие осадки. В ночные часы температура воздуха вновь понизится до –4...–9°, в Перми до –3...–5°. В дневные часы воздух прогреется до +3...+8°, в Перми до +4...+6°. Также ожидается северный ветер до 4-9 метров в секунду.

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