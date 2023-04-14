Пермский ресторан «Партизан» переезжает на новое место

Фото: мясной ресторан «Партизан»

В Перми мясной ресторан «Партизан» переедет в здание на Комсомольском проспекте, 44а напротив центра детского творчества «Муравейник». Об этом рассказал Business Class.

Раньше ресторан располагался рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором. Теперь он откроется в здании, где раньше был другой ресторан — «Хороший год». Там «Партизан» займет все два этажа. В нем обустроят три зала с различной тематикой.

«Партизан» специализируется на мясных блюдах. Технически он начнет работать с 20 мая, но официальное открытие запланировано в июне.

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