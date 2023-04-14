В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья

Фото: администрация Карагайского муниципального округа

В ходе спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи погиб Александр Кайгародов из села Нердва. Об этом сообщили в администрации Карагайского муниципального округа.

Трагедия произошла 15 марта. «Администрация Карагайского муниципального округа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра. Скорбим вместе с вами. Вечная память герою!», — говорится в сообщении.

Дата прощания с бойцом будет сообщена дополнительно.

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