В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья

Фото: администрация Карагайского муниципального округа
В ходе спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи погиб Александр Кайгародов из села Нердва. Об этом сообщили в администрации Карагайского муниципального округа.
Трагедия произошла 15 марта. «Администрация Карагайского муниципального округа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра. Скорбим вместе с вами. Вечная память герою!», — говорится в сообщении.
Дата прощания с бойцом будет сообщена дополнительно.
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