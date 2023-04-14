В Осе жители остались без воды из-за аварии на коллекторе

Фото: соцсети Алексея Григорьева

Жители Осы остались без воды. Ее нет с 12 апреля. Причиной стало обрушение коллектора. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

К утру 13 апреля обещали, что вода появится, но этого не произошло. С ночи 13 апреля водоснабжение отключили полностью и до сих пор не восстановили.

По словам главы Осинского городского округа Алексея Григорьева, обрушение произошло из-за высокой изношенности сетей. «Причиной аварийной ситуации стало образование засора на канализационном коллекторе по ул. Пушкина», — уточнил Алексей Григорьев. Он отметил, что это не первый подобный случай, и вспомнил февраль прошлого года, когда без воды на длительный срок остались 14 домов «из-за кирпичей, досок и покрывала, которые каким-то чудесным образом оказались в коллекторе».

«Последние десятилетия в систему водоснабжения нашего округа не было серьезных вложений. И сегодня нам с вами приходится пожинать плоды в виде таких вот порывов. К сожалению, такова реальность, и еще в течение нескольких лет нам придется испытывать подобные проблемы, пока будем приводить водопроводно-канализационную систему в соответствие», — заключил Алексей Григорьев.

Сейчас в Осе организовали подвоз воды на объекты социального значения.

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