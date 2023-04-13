Петр Колтыпин назвал 3 условия успешной подготовки к Зеленому марафону

Фото: Сбер

Помимо оценки бизнес-результатов Волго-Вятского банка Сбербанка в 2022 году вице-президент, Председатель территориального банка Петр Колтыпин и известный российский журналист, бизнес-тренер Нина Зверева обсудили предстоящий юбилейный Зеленый марафон, который пройдет 20 мая в Перми, Ижевске, Владимире, Чебоксарах, Кирове, Йошкар-Оле, Саранске, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах и других городах России.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Для меня преодоление беговых дистанций в городах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка является частью погружения в культуру и самобытность города, что необходимо для выстраивания качественной работы на местах. Главными условиями успешного марафона считаю регулярные физические нагрузки, соответствующую корпоративную культуру, в которой все разделяют спортивный интерес, и формулирование четкой цели на дистанцию: показать максимум по скорости, насладиться обществом единомышленников, переключиться от рядовых задач»

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. Зарегистрироваться на Зеленый марафон-2023 можно на сайте забега.