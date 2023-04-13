Петр Колтыпин: «Инвестиционный потенциал муниципалитетов сравним с потенциалом в центрах субъектов»

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На встрече с известным журналистом, бизнес-тренером Ниной Зверевой вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка рассказал о новом проекте «ESG-портрет муниципальных образований».

ESG-портрет включает в себя оценку района по человеческим ресурсам, промышленному потенциалу, туристической привлекательности, природным ресурсам и географическим особенностям.

«В 2023 году мы начали работу с муниципалитетами. Мы уверены, что инвестиционный потенциал муниципальных образований сравним с потенциалом в центрах субъектах, и взяли на себя задачу помочь муниципалитетам раскрыть его. Сбер развивает компетенции первых лиц и команд муниципальных образований, оказывает содействие в формировании стратегии развития, поддержку и финансирование инфраструктурных проектов», – поделился деталями проекта Петр Колтыпин.