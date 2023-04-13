Более 7,2 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Волго-Вятском регионе

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Одной из главный тем открытого диалога вице-президента, Председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Петра Колтыпина и известного российского журналиста и бизнес-тренера Нины Зверевой стала поддержка строительной сферы.

За 2022 год проекты строительной сферы недвижимости были профинансированы Волго-Вятским банком сбербанка на сумму более 140 млрд рублей, что на 64% больше, чем по итогам 2021 года. Введено в эксплуатацию 7,2 млн квадратных метров жилья, при этом рост вводимого в эксплуатацию жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 44%.

Пётр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Строительная отрасль всегда в фокусе особого внимания Сбера. Это не только одно из приоритетных направлений бизнеса, но и возможность обеспечить качественный уровень жизни населения в регионах. Мы нацелены на всеобъемлющую поддержку сегмента жилой недвижимости. В прошлом году абсолютно в каждом регионе мы провели круглые столы с застройщиками региона при поддержке администрации субъектов по вопросам текущей ситуации в строительной отрасли и перспектив развития, выявили болевые точки и направили свои ресурсы на решение этих проблем»