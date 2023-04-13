В Соликамске проявив смекалку сосед украл со счета собутыльника 300 тыс. рублей

Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю

Кражей денег с чужого счета сегодня мало кого удивишь, но случай в Соликамске заставляет задуматься о глубоких технических познаниях жителей Прикамья. Приходится просто удивляться, как глубоко нетрезвый человек сумел провернуть нетривиальную мошенническую операцию.

Один сосед пришел к другому в гости. Парни до глубокой ночи выпивали и веселились. После крупного возлияния приглашающая сторона оказалась не способна дальше продолжать тесное общение – хозяин квартиры крепким и здоровым сном.

Его гость засобирался было домой, но его замутненный взгляд обнаружил одиноко лежащий хозяйский сотовый телефон. У мужчины созрел не очень хороший план по проверке банковского счета собутыльника на наличие денежных средств.

Вот тут началось самое интересное. Как родилась гениальная идея в голове гостя остается просто догадываться. Поскольку сотовый оказался заблокированным, он был заблокирован, он извлек из него сим-карту, и вставил в свой телефон!

Придя домой, злоумышленник зашел в онлайн-банк и увидел, что на накопительном счете приятеля есть довольно крупная сумма. Несколькими операциями он перевел деньги на свою карту, затем вызвал такси и уехал в Березники.

Утром хозяин квартиры пришел в себя и, как следствие, не смог воспользоваться своим телефоном, которое оказалось заблокированным из-за отсутствия сим-карты. Его явно начали терзать какие-то смутные сомнения. Он позвонил в службу технической поддержки банка и попросил рассказать ему о состоянии своего банковского счета. Полученная информация его огорчила, в ночное время произошло списание денежных средств в размере более 300 тыс. рублей!

В это время его товарищ снял квартиру в Березниках, пригласил в гости друзей из Соликамска и несколько дней кутил и жил в свое удовольствие на чужие деньги.

Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение подозреваемого в краже и заключить его под стражу. Им оказался 30-летний уроженцем Чердынского округа.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 2 года и 6 месяцев, обязав возместить причиненный ущерб потерпевшей стороне.

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