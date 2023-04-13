Фото: Скрин прямой трансляции

«Амкар Пермь» продолжают преследовать неудачи в весенней части чемпионата Второй лиги по футболу. После неудачного старта в Миассе против местного «Торпедо» пермяки в домашних стенах уступили омскому «Иртышу» - 1:3 (0:1).

В составе победителей отличились Югалдин и Разборов (один из двух голов – с пенальти); проигравшей стороны – Уридия.

В турнирной таблице группы 4 продолжает лидировать «Тюмень», набравшая 40 очков. «Амкар Пермь» продолжает сохранять вторую позицию с 36 очками. К «красно-черным» приблизились «Челябинск» и «Иртыш» с отставанием всего в одно очко.

Следующий матч 16 апреля «Амкар Пермь» вновь проведет в дома. Соперником пермяков станет «Динамо» из Барнаула. (0+)

Какие выводы сделает руководство ФК «Амкар Пермь» пока остается только догадываться. Есть надежда, что они не будут столь кардинальными, как в случае с Рустемом Хузиным.

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