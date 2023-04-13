В Перми 15 и 16 апреля полностью закроют движение на ул. Локомотивной

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Перми 15 и 16 апреля с 00:00 до 06:00 полностью перекроют движение всех видов транспорта на ул. Локомотивной.

Как нам сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, перекрытие движения будет произведено в связи с выполнением работ по строительству III этапа дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара». За две ночи строителям предстоит произвести укладку балки будущего путепровода над ул. Локомотивной.

Кстати, краевой минтранс в своей группе во «ВКонтакте» будет вести онлайн-репортаж проведения сложных с технической точки зрения работ по укладке пролетного строения.

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