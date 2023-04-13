Вакцинация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно «Комсомолке», в ближайшие дни в Пермский край поступит партия в 7 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита. Вакцину распределят до конца недели по медицинским учреждениям региона для иммунизации взрослого населения.

Как отметили краевом Минздраве, на следующей неделе в Пермский край поступит еще одна, более крупная партия вакцины – уже свыше 42 тыс. доз. Ее также распределят по медучреждениям региона.

«О наличии вакцины просим уточнять по номерам поликлиник по месту жительства», - говорят в Министерстве здравоохранения Пермского края.

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