В Перми начались репетиции парада ко Дню Победы

Фото: Администрация Перми / Ульяна Фефелова

Репетиции к торжественному прохождению войск в День Победы начались 13 апреля на плацу Пермского военного института. Военнослужащие и курсанты отрабатывают чеканку шага и ровный строй коробок.

В администрации Перми пояснили, репетиции парада на Октябрьской площади начнутся 4 мая с 20:00 до 23:00. Перед празднованием Дня Победы в Перми на площади состоятся еще две репетиции: 6 и 7 мая - с 11:00 до 15:00.

На время проведения репетиций торжественного прохождения войск дорожное движение в районе Октябрьской площади ограничат. Это связано с соединением воедино всех частей парада в День Победы – театрализованного пролога, построения военнослужащих и курсантов, проезда военной техники.

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