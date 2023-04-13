На рынке «Гача» в Перми открылся даркстор продуктовой сети «ВкусВилл»

Фото: предоставлена компанией «ВкусВилл»

Продуктовая сеть «ВкусВилл» открыла в Перми свой первый даркстор. Это магазин складского типа, работающий только на сборку онлайн-заказов для службы доставки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Магазин-склад сети разместился на территории торгового комплекса «Гача» на шоссе Космонавтов, 19а. Отмечается, что открывшийся даркстор расширит зону бесплатной доставки «ВкусВилл» в краевой столице, а также увеличит ее скорость. Для покупателей представлено более 8 тысяч товаров, из которых свыше 3,5 тысяч - продукты под брендом «ВкусВилл».

Напомним, «ВкусВилл» - российская сеть супермаркетов здорового питания. На сегодняшний день в Перми находятся три магазина сети. Первый в городе магазин «ВкусВилл» был открыт в конце июля 2021 года на Комсомольском проспекте, 56.

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