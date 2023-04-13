Из аэропорта Перми запустят прямые рейсы в Баку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В расписании аэропорта Большое Савино появились прямые рейсы из Перми в Баку. Перелеты по данному направлению будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро».

Первый вылет назначен на 23 мая. Самолеты из Перми в Баку будут летать один раз в неделю – по вторникам. Время в пути составит около трех часов. Обслуживать рейсы будут воздушные судна Superjet. Полетная программа запланирована по 24 октября 2023 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65