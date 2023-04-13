В Перми построят завод для производства асфальтобетонной смеси

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми планируют построить новый завод по производству асфальтобетонной смеси. Соответствующий проект поддержал Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата в Пермском крае. Инициатором проекта стала компания ООО «РТ-Пермь», которая была создана Агентством ипотечного жилищного кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Завод планируется разместить на 13-м километре Восточного обхода Перми. Предприятие займет площадь около 5 га. На территории построят производственную базу и складские мощности. Также планируется закупить всю необходимую технику.

Новый завод планируется построить до 2025 года. Инвестор намерен вложить в реализацию проекта не менее 350 млн рублей. На предприятии будет создано более 40 рабочих мест. Завод рассчитан на производство асфальтобетонной смеси до 200 тыс. тонн в год. Это позволит устраивать до 1,4 млн кв. метров дорожного покрытия.

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