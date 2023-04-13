В патрулировании дорог Пермского края применили воздушные дроны

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю

За соблюдением правил дорожного движения водителями автотранспорта в Пермском крае теперь будет производиться контроль не только на земле, но и в воздухе. Краевая Госавтоинспекция и ФКУ Упрдор «Прикамье» провели совместное патрулирование участка автодороги Пермь-Екатеринбург с использованием дрона.

Для профилактического мероприятия был выбран Суксунский район, где на днях произошло смертельное ДТП. Виновник автоаварии выехал на полосу встречного движения.

В краевом управления ГИБДД пояснили, воздушный дрон запускают на расстояние до 1500 метров. Он фиксирует нарушение, водителя останавливает наряд ДПС. Сначала нарушителю выносится протокол, который затем направляют на рассмотрение руководителю подразделения по месту совершения адмимнистративного правонарушения либо по месту жительства. По факту выявленного нарушения принимается решение с возможной передачей материалов в суд.

Наказание за несоблюдение ПДД может повлечь штраф в 5000 рублей, либо лишение права управления от 4 до 6 месяцев.

В краевой Госавтоинспекции напомнили, с начала 2023 года на федеральных дорогах Прикамья произошло 14 ДТП по причине выезда транспорта на полосу встречного движения, они унесли жизни 11 человек, ранения различной степени тяжести получили 23 человека.

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