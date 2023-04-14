МТС разогнала мобильный интернет на трассе Пермь-Березники

Фото: Александр БОЙКО

По итогам проведенных работ автомобилисты и пассажиры получат полный доступ ко всем цифровым сервисам, от соцсетей до навигатора и дорожных карт в режиме онлайн. Пользователи смогут оставаться на связи с близкими на всей протяженности участка трассы и при необходимости быстро связаться с экстренными службами.

В прошлом году базовые станции были установлены МТС на двух участках трассы Пермь-Березники, в коттеджном поселке Михайловское и вблизи поселка Кунья в Добрянском округе.

«Мы продолжаем работы по обеспечению связью одну из самых востребованных краевых автотрасс. Дорога Пермь-Березники ведет к крупному промышленному узлу региона. Развитие инфраструктуры связи значительно облегчит коммуникацию между сотрудниками предприятий, появится возможность без перебоев отслеживать передвижение грузов и транспорта. Самое главное — вырастет уровень безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения, в том числе дальнобойщиков и туристов, которые даже в пути смогут использовать любые сервисы нашей экосистемы», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.