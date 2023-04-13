В Пермском крае 13 и 14 апреля ожидаются сильные порывы ветра и похолодание

Весна в Перми. Фото: архив "КП"

МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей региона о сильных порывах ветра и предлагает соблюдать осторожность при нахождении на улице.

«На территории Пермского края 13 и 14 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления с порывами ветра до 18 метров в секунду», - говорится в сообщении краевого МЧС.

В ведомстве напоминают, что в связи с прогнозируемыми порывами ветра необходимо старться не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям автотранспорта в МЧС рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

При возникновении экстренной ситуации необходимо набрать «01» со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона. Вызов на номера этих телефонов бесплатный.

По сообщению Росгидромета, вечером 13 апреля в Перми ожидается слабый дождь, температура воздуха составит около +4 градусов. Ночью и утром 14 апреля ожидается понижение температуры до -4…-6 градусов. В течение дня будет солнечно и небольшой «плюс» на термометрах.

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