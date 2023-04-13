Власти Перми согласовали обновленный облик здания главпочтамта

Фото: сайт Администрации Перми

Власти Перми согласовали переустройство центральной входной группы здания Главпочтамта на улице Ленина, 28. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы по реставрации здания уже начались. Фасад окрасят в естественные тона: белый, серый, бежевый лён, охра экрю. Цоколь облицуют неполированным гранитом. Обновленное здание оборудуют архитектурной подсветкой.

Кроме того, центральную лестницу уберут с тротуара. Она будет располагаться на территории внутреннего помещения. Таким образом, пространство тротуара расширится.

Здание обновляют к 300-летию Перми. Завершить все работы по реставрации планируется в июне этого года.

В прошлый раз фасад главпочтамта ремонтировали в 2010 году. Здание было построено в конце XIX века. Оно имеет историческую ценность и входит в границы территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр».

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