В Пермском крае показатель смертности снизился на 20%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2022 год показатель смертности в Прикамье сократился на 20%. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства. Его трансляция велась в соцсетях.

Продолжительность жизни увеличилась почти до 71 года (70,9), что на 2,5 года больше, чем годом ранее.

Министр также рассказала, что в прошлом году на 31 территории Пермского края открыли 60 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). В этом году запланировано открытие еще 23. Также появятся две врачебные амбулатории.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65