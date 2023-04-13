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НовостиОбщество13 апреля 2023 9:59

Мэр Алексей Демкин: Построим уникальные экопарки в Перми!

Стартует онлайн-голосование за объекты благоустройства
Лела Минадзе

С 15 апреля начнется онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Демкин.

Свой голос можно будет отдать до 31 мая. Один из трех объектов сможет получить федеральное финансирование. Это долина реки Данилихи, парк культуры и отдыха в Кировском районе Перми или 64-й квартал эспланады, который находится между Театром-Театром и улицей Крисанова.

«Получение федерального финансирования позволит перераспределить средства городского бюджета на ремонт дополнительных объектов. Так еще больше парков и скверов станут комфортными и красивыми», — отметил Алексей Демкин.

Ранее благодаря победе в голосовании был благоустроен сквер рядом со школой №45 в Орджоникидзевском районе. Также сейчас проводится ремонт сквера по улице Макаренко, и в этом году начнется ремонт участка Черняевского леса от ДКЖ до улицы Подлесной.

Проголосовать можно будет на специальном сайте по ссылке.