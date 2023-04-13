Замглавы ГУФСИН по Пермскому краю покинул должность

Фото: 2ГИС/Александр Мальцев
Заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Машкин покинул занимаемую должность.
«Дмитрий Машкин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — сообщили «КП-Пермь» в Главном управлении исполнени Федеральной службы исполнения наказаний. Он занимал этот пост с марта 2021 года.
Напомним, что в декабре должность покинул начальник ГУФСИН Юрий Лымарь. Он прослужил в управлении исполнения наказаний 41 год.
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