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НовостиОбщество13 апреля 2023 9:37

Замглавы ГУФСИН по Пермскому краю покинул должность

Он вышел на пенсию
Лела Минадзе
Фото: 2ГИС/Александр Мальцев

Фото: 2ГИС/Александр Мальцев

Заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Машкин покинул занимаемую должность.

«Дмитрий Машкин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — сообщили «КП-Пермь» в Главном управлении исполнени Федеральной службы исполнения наказаний. Он занимал этот пост с марта 2021 года.

Напомним, что в декабре должность покинул начальник ГУФСИН Юрий Лымарь. Он прослужил в управлении исполнения наказаний 41 год.

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