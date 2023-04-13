В Пермском крае открыли 14 пунктов приема старых автошин

Фото: сайт Правительства Пермского края

В Пермском крае открыли пункты приема старых автомобильных шин. Покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам. Поэтому по правилам утилизации их запрещено выбрасывать на обычные контейнерные площадки.

Шины перерабатывают и используют повторно. Из резины можно изготовить покрытия для спортивных и детских площадок, кровельные материалы, а также компоненты для асфальтобитумной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Жители Прикамья могут бесплатно сдать старые автошины в 14 пунктах приема. В Перми такие пункты расположены на улицах Причальная, 27, Целинная, 31в, Макаренко, 29а, Нейвинская, 14б, Свиязева, 58б, на бульваре Гагарина, 65, а также в микрорайоне Пролетарский и в парке «Оранжевое лето».

Также старые автомобильные покрышки бесплатно принимают в Краснокамске, Лысьве, Добрянке и деревне Кондратово.

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