В Перми на Пасху 15 и 16 апреля изменится движение автобусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на период празднования Пасхи изменится движение общественного транспорта. В выходные, 15 и 16 апреля, на Южной дамбе появится дополнительная остановка «по требованию» «Кладбище «Южное». Здесь с 9.00 до 18.00 будут останавливаться автобусы №1, 5, 8, 14, 25, 33, 61 и 75. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Также на время Пасхи запустят автобус №46. Он будет ходить по маршруту «Театр-Театр» – Северное кладбище». А с 30 апреля маршрут начнет работу в постоянном режиме. По выходным будут курсировать два автобуса большой вместимости, по будням – один автобус малого класса.

Кроме того, в Перми начнут работу сезонные маршруты. С 15 апреля автобусы №65 будут продлены до кооператива «Сосновый бор». Для удобства пассажиров расписание будет аналогичным прошлогоднему.

Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно узнать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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