В Пермском крае 14 апреля ожидается похолодание до -15 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае началось масштабное арктическое вторжение. Днем 13 апреля на севере региона будет не выше 0 . При этом по югу воздух успеет прогреться до +14…+16 , в Перми до +7...+9 . Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

К вечеру температура воздуха начнет резко падать. Ожидаются кратковременные осадки ливневого характера, в южной части без осадков. Порывы ветра будут умеренными, не более 15 метров в секунду.

Пятница, 14 апреля, станет самым холодным днем в апреле. Утром в Перми столбики термометров опустятся до -7…-9 , на севере и востоке края до -12…-15 , на юге до -5 . Несмотря на яркое солнце, дневной прогрев будет слабым от -3 до +2 . В течение дня по югу региона сохранится северо-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В ночь на субботу похолодание на территории Пермского края продолжится. В Перми вероятно достижение отметки -10 , по краю -8…-13 , в низких местах до -15 . Однако днем потеплеет до +2…+7 , в Перми до +6 . В ночь на воскресенье будет уже значительно теплее в пределах -3…-8 . Днем ожидается потепление до +4…+9 .

По данным синоптиков, последним днем холодного периода может стать понедельник, 17 апреля. В дневные часы в Пермском крае ожидается повышение температуры воздуха до +10…+15 .

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