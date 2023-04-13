«Т Плюс» построит новые теплосети в микрорайоне Новые Ляды в Перми

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Пермский филиал ПАО «Т Плюс» приступил к строительству новой тепломагистрали на улице Мира в микрорайоне Новые Ляды в рамках ремонтной кампании 2023 года. Здесь будет возведено порядка 500 м теплопровода на участке от теплоисточника до клиентов энергокомпании.

Для повышения пропускной способности и ёмкости системы теплоснабжения диаметр труб будет увеличен в два раза. Данные меры позволят повысить надежность подачи тепла и горячей воды в новый корпус техно-школы «имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. П. Савиных» г. Перми в следующем отопительном сезоне.

В 2023 году Пермский филиал «Т Плюс» планирует направить на обновление тепловых сетей краевой столицы 3,7 млрд рублей. Общая годовая инвестпрограмма энергокомпании, по планам, составит 5,2 млрд рублей.

Этим летом будут заменены порядка 22 км ключевых участков тепломагистралей большого диаметра, которые являются значимыми «тепловыми ветками» от основных теплоисточников города. Новые магистрали будут смонтированы на улицах 1905 г., Баумана, Шахтерская, Запорожская, в правобережной части Перми – на улицах Кабельщиков, Сивашской, Маршала Рыбалко и др.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.