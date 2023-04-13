Из Перми могут запустить рейсы в Грецию с пересадкой в Анталье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Туроператор Pegas Touristik начал продавать туры из Перми на греческий остров Крит. Перелет из Большого Савино до Антальи будет выполнять авиакомпания Turkish Airlines, а после пересадки до аэропорта Ираклион – SouthWind. Информация об этом размещена на официальном сайте туроператора.

Первый вылет по данному направлению запланирован на 26 мая. Полетная программа рассчитана до 27 октября текущего года. В расписании пермского аэропорта рейсы на остров Крит в настоящее время отсутствуют.

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