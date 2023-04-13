В Прикамье задерживают начало ремонта старого Чусовского моста

Фото: Юлия Лоза

В Пермском крае реконструкция старого моста через Чусовую еще не началась. Напомним, что ранее заявлялось о старте работ с января этого года.

«Концессионером (заказчиком-застройщиком реализации данного проекта) является ООО «Пермская концессионная компания». В соответствии с условиями концессионного соглашения работы по мостовой части должны быть завершены до конца марта 2024 года», — ответили «КП-Пермь» в региональном Минтрансе.

Реконструировать старый Чусовской мост будет компания «Стройтрансгаз». Она же была подрядчиком строительства нового моста-дублера через Чусовую.

Напомним, что новый мост через Чусовую открыли 22 декабря прошлого года. Он является «близнецом» уже существующего. Мост входит в магистральный коридор, который проходит через Москву, Казань, Ханты-Мансийск, Сургут и Томск. Его начали возводить в 2018 году. Стоимость работ превысила 18 млрд рублей.

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