Обслуживать причалы Речного вокзала будет Пермская пригородная компания

Фото: сайт Правительства Пермского края

Причалы у Речного вокзала на Перми-I будет обслуживать «Пермская пригородная компания». Как сообщили в краевом Министерстве транспорта, организация выиграла аукцион на право аренды пассажирских причалов.

Контракт будет заключен на 3,5 года. Компания будет оказывать услуги, связанные с деятельностью причала и его инфраструктуры. Также «Пермская пригородная компания» будет отвечать за содержание и уборку территории.

Напомним, в 2022 году завершилась реконструкция причалов и променадной части набережной Камы возле Речного вокзала. Было сделано берегоукрепление, восстановили лестничные сходы, уложили гранитную плитку и установили ограждения транспортной безопасности. Кроме того, для отдыха посетителей на городской набережной появились амфитеатры.

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