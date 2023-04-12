В июне ТРК «Семья» в Перми заполнит площади ушедших брендов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До лета в торгово-развлекательном центре «Семья» в Перми планируют открыть несколько магазинов, которые заменят ушедшие из России бренды. Об этом сообщает Business class.

По информации издания, 12 апреля в торговом центре начал работать новый для Перми бренд одежды NOUN. Компания работает по концепции fast fashion, то есть новые коллекции выпускают небольшим тиражом каждую неделю. Также открылся флагманский магазин женской одежды Love Republic.

25 апреля запланировано открытие обновленного магазина Befree. Отдел займет 700 квадратных метров. В мае в ТРК «Семья» появится магазин одежды «GUT!».

Заполнение зоны на третьем этаже первой очереди ТРК завершится в июне. Посетителям предложат новые российские и турецкие бренды одежды и обуви. Эту зону ранее занимали магазины испанской группы Inditex.

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