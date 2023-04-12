В Пермском крае мужчина полтора года избивал 15-летнюю падчерицу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кунгуре 36-летний местный житель обвиняется в истязании несовершеннолетней падчерицы. Девочка трепела побои полтора года. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, с июня 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый периодически избивал 15-летнюю дочь своей подруги. Он издевался над девочкой, в том числе, будучи пьяным. Об истязании потерпевшая рассказала школьному педагогу. Учитель, в свою очередь, сообщила об этом в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «причинение физических и психических страданий путем нанесения побоев и иными насильственными действиями». В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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