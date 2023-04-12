В Перми в пятый раз за год загорелся дом на Уральской, 110

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мотовилихинском районе Перми вновь загорелся дом на улице Уральской, 110. Очередной пожар на территории исторического здания произошел днем в среду, 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

На место происшествия были направлены 9 человек личного состава и три единицы техники. В ведомстве отметили, что за последние четыре месяца тушить пожар по данному адресу выезжали уже пять раз.

Напомним, дом возле пермского цирка был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Он начал рушиться в 2017 году, а аварийным его признали в 2019. В настоящее время в нем никто не живет.

Здание не является памятником архитектуры, но его посчитали ценным визуально. В связи с этим его решили снести, а затем воссоздать. На его месте планируют построить новое здание с похожей архитектурой. После реконструкции в здании планировали разместить школу №146.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65