У «ПЗСП-Групп» отозвали разрешение на строительство дома возле школы № 94

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

У компаний «ПЗСП-Групп» и «Уран» отозвали разрешение на строительство «Дома Учителя» на улице Героев Хасана, 87 в Перми. Разрешительная документация отозвана приказом краевого Министерства имущества от 31 марта 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на директора «Урана» Владимира Яцука.

По его словам, министерство не представило застройщику соответствующий приказ. Об отзыве разрешения «ПЗСП-Групп» узнали в краевом Госстройнадзоре. Застройщику было выдано официальное предостережение о том, что без разрешения организация не имеет права вести строительство данного дома, а также привлекать средства дольщиков.

На прошлой неделе правительство Прикамья выпустило постановление о внесении участка по ул. Героев Хасана, 87 в зону ограничения. На площадке установили зону сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений.

В региональном минимуществе изданию пояснили, что разрешение было отозвано после жалоб местных жителей. Сейчас проводится проверка проектной документации на предмет влияния строительства на близлежащее здание школы.

В компании «Уран» считают, что краевые власти незаконно запретили возведение жилого дома, так как ранее купили эту территорию с уже имеющимися граддокументами. Действующий градплан предусматривает строительство жилья и устанавливает предельную высотность и плотность застройки.

Компания планирует обжаловать постановление о наложении ограничений на земельный участок, а также приказ об отзыве разрешения на строительство. «В случае негативного развития события СЗ «Дом Учителя» возместят дольщикам все расходы», заявил изданию Владимир Яцук.

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