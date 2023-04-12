МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

Порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Региональное управление МЧС предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погоды в ближайшие сутки.
По данным ЦГМС, 12 и 13 апреля на территории Прикамья ожидается сильный ветер, порывы могут достигать до 18 метров в секунду.
Во время непогоды водителям и пешеходам рекомендуют быть максимально осторожными и соблюдать меры безопасности. В частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и конструкций, а также не парковать машины возле них.
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