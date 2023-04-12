Пермяк прошел предварительный отбор в ГИТИС

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МТС подвела предварительные итоги онлайн-консультаций на актерский факультет Российского института театрального искусства ГИТИС. Мероприятие было организовано для абитуриентов Урала на платформе Webinar в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В число шести отобранных ребят вошел выпускник Пермского колледжа искусства и культуры Никита Кузнецов.

Никите 20 лет, в этом году он выпускается из Пермского колледжа искусства и культуры, учится на специальности «Педагог детских театральных коллективов». В дальнейшем планирует поступать в театральный ВУЗ. По итогам онлайн-консультации юноша приглашен сразу на второй тур прослушиваний для поступающих в ГИТИС. Чтобы показать свое актерское мастерство, пермяк прочитал стихотворение Сергея Есенина «Письмо к женщине», отрывок из романа «Игрок» Федора Достоевского, басню «Крестьянин и разбойник» Ивана Крылова, спел «Песенку разбойников» из мультфильма «Бременские музыканты».

«В этом году я уже пробовал свои силы в другие известные театральные школы. Оказалось, что онлайн — такой же удобный и комфортный формат, как и очные прослушивания. Обратил внимание на то, что я меньше, чем обычно, переживал. Всегда надеюсь на лучшее, поэтому обрадовался итогам отбора, увидев свою фамилию в числе тех, кто проходит в следующий тур», — рассказал Никита Кузнецов.

В онлайн-консультациях в ГИТИС помимо абитуриентов из Перми приняли участие юные таланты из небольших городов Очёр и Лысьва. Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева, проводившая онлайн-консультации, отметила высокий уровень заявившихся ребят. Все конкурсанты также приняли участие в ее мастер-классе, на котором прозвучали требования для поступления и формирования чтецкой программы, секреты прослушиваний и отбора в ВУЗ.

«В этом году в рамках проекта «Поколение М» проходит уже четвертый сезон онлайн-консультаций в ГИТИС. Пермяки – традиционно одни из самых активных участников на Урале. Ребята пользуются возможностью получить ценные рекомендации от преподавателей для поступления в ведущий театральный вуз, попробовать свои силы, протестировать и при необходимости скорректировать свою программу, не выезжая из своего города. Надеюсь, что итоги онлайн-конкурса вдохновят Никиту Кузнецова на новые достижения в его творческом пути. Желаю ему успехов и удачи при поступлении», — подытожила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.