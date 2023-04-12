Фото: Telegram / ЧП Пермь | новости

На трассе в Пермском крае во время движения загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел днем 12 апреля на 372 километре автодороги М-7 «Волга».

Как сообщили в краевом МЧС, информация о возгорании поступила в 13.21 по местному времени. К месту происшествия были привлечены 9 пожарных и две единицы техники.

В это время в салоне находилось 22 человека. Все пассажиры самостоятельно успели выйти из горящего автобуса до приезда спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже пассажиры были отправлены резервным автобусом в пункт назначения. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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