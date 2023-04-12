Пермячка взыскала 20 тысяч рублей за укус щенка тибетского мастифа

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Жительница Перми через суд взыскала 20 тысяч рублей моральной компенсации за укус щенка тибетского мастифа. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Инцидент произошел в августе прошлого года на территории микрорайона «Ива». Во время прогулки с собакой к ним побежал щенок породы тибетский мастиф. И животные начали играть. Через полчаса женщина пошла домой. В это время щенок схватил ее зубами за голень и несколько раз укусил. На помощь пострадавшей пришел молодой человек. Он распылил перцовый баллончик в морду мастифу. Тогда щенок отпустил свою жертву и убежал.

Пострадавшая обратилась в медпункт, где ей обработали раны. После случившегося женщина еще долгое время испытывала боли и боялась выходить на улицу. Позже ей удалось найти хозяйку напавшего на нее щенка и сообщить об инциденте. Та извинилась и предложила в качестве компенсации три тысячи рублей. Но, пострадавшей показалось сумма слишком маленькой, и она обратилась в суд.

В результате, Мотовилихинский районный суд Перми взыскал с ответчика 20 тысяч рублей. Пермский краевой суд оставил решение первой инстанции без изменения.

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