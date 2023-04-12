Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 апреля 2023 10:03

В Прикамье «Лада» сбила коляску с малышом

Молодая мама переходила дорогу не по пешеходному переходу
Лела Минадзе

Фото: Александр ГЛУЗ

В Кудымкаре 12 апреля легковушка сбила коляску, в которой находился ребенок. Об этом «КП-Пермь» рассказали в Управлении ГИБДД по Пермскому краю.

По предварительной информации, в 08:50 по улице Плеханова со стороны улицы Леваневского в направлении Калинина ехала Lada Granta. За рулем был 40-летний водитель.

В районе дома по улице Плеханова, 15 машина сбила детскую коляску в которой находится малыш 2021 года рождения. 23-летняя мама переходила проезжую часть слева направо по ходу движения легковушки вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65