В Прикамье «Лада» сбила коляску с малышом

Фото: Александр ГЛУЗ

В Кудымкаре 12 апреля легковушка сбила коляску, в которой находился ребенок. Об этом «КП-Пермь» рассказали в Управлении ГИБДД по Пермскому краю.

По предварительной информации, в 08:50 по улице Плеханова со стороны улицы Леваневского в направлении Калинина ехала Lada Granta. За рулем был 40-летний водитель.

В районе дома по улице Плеханова, 15 машина сбила детскую коляску в которой находится малыш 2021 года рождения. 23-летняя мама переходила проезжую часть слева направо по ходу движения легковушки вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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