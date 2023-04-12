В центре Перми 20 апреля ограничат движение из-за учений МЧС

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми утром 20 апреля движение транспорта перекроют на участке улицы Петропавловской от Попова до Осинской. Ограничения продлятся с 08:00 до 10:00.
В это время в МФЦ «iMALL Эспланада» будут проводиться показные пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. На территории торгового центра будет большое скопление техники и личного состава пожарно-спасательных подразделений.
Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65