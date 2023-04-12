В Перми открывается магазин российского бренда одежды NOUN

Фото предоставлено компанией NOUN

Сегодня, 12 апреля, в пермском ТРК «Семья» откроется первый в городе магазин NOUN. Это российский бренд женской одежды из Волгограда, который отшивает свои изделия на собственной фабрике в России. NOUN относится к ценовому сегменту «средний минус», со средним чеком на вещи от 2500 до 3000 рублей.

Компания работает по концепции fast fashion, то есть новые коллекции выпускают небольшим тиражом каждую неделю. К примеру, по такому принципу работают зарубежные Zara и H&M, которые, по сути, и заменит NOUN.

- Одежда нашей компании позволит выглядеть стильно, комфортно и, главное, не переплачивать за иностранный бренд, - рассказал представитель компании Максим Полецкий.

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