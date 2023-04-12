В Перми на месте завода ЖБК-1 появится крытый ледовый каток

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми на улице Героев Хасана, 42 на месте бывшего завода ЖБК-1 откроется крытый ледовый каток.

Минимущества Пермского края выдало компании «Ледовая арена» разрешение на строительство спортивного объекта. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ведомства.

Планируется выполнить реконструкцию уже существующих производственных зданий и разместить там каток. Он станет частью пространства «Город в городе: город для молодых» — будущего современного мультикомплекса. На этой же площадке открыли «Пермские термы».

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