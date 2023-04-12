Жителям Прикамья вернули более 14,7 млн рублей, переплаченных за ЖКУ

Фото: архив "КП"

В первом квартале этого года в краевую инспекцию госжилнадзора поступило 3950 обращений. В 1953 случаях жители жаловались на завышенные начисления платы за коммунальные услуги. В частности было 540 жалоб, связанных с платой за отопление. Об этом сообщили в ИГЖН.

Так, с начала 2023 года жителям региона вернули 14,7 млн рублей, переплаченных за ЖКУ. На особый контроль взята ситуация в Березниках. Там об ошибке в расчетах заявили жители 39 многоквартирных домов. Сейчас в рамках мониторинга проводятся контрольные мероприятия еще в 139 домах.

«Чаще всего неверные начисления допускаются при определении платы за отопление и горячее водоснабжение», — отметила заместитель начальника Инспекции Юлия Батенева. В таких случаях следует обращаться ИГЖН для проведения проверки.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65