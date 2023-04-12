В Пермском крае произошел четвертый лесной пожар с начала года

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Прикамье 11 апреля произошли два лесных пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Краснокамском городском округе вблизи деревни Нижнее Брагино горела сухая трава. Сообщение о ЧП поступило в 14:30. К месту вызова выехали 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Горело 0,8 га травы. В 17:24 из-за сильного ветра огонь перекинулся на земли лесного фонда. К тушению дополнительно привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Общая площадь ландшафтного пожара составила 1 га. Полностью потушить его удалось к 22:00. Погибших и пострадавших не было.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Еще один пожар зарегистрировали в Кунгурском лесничестве. Огонь охватил площадь в 0,3 га. До ближайшего населенного пункта, поселка Ильича, было 400 метров. Угрозы населенному пункту нет.

С начала 2023 года на территории Пермского края произошло четыре лесных пожара. Ранее их тушили в Очерском лесничестве 4 апреля и в Закамске 9 апреля.

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