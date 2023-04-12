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НовостиОбщество12 апреля 2023 4:55

В ходе спецоперации погиб многодетный отец из Прикамья

Он ушел на фронт осенью прошлого года
Лела Минадзе
Фото: администрация Горнозаводского городского округа

Фото: администрация Горнозаводского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Горнозаводска Артур Паньков. Он был мобилизован 27 сентября прошлого года. Проходил службу водителем-санитаром в медицинской роте.

Дома у Артура Панькова остались мама, жена и трое детей.

«Наш земляк, человек, чью семью знает, наверное, каждая семья Горнозаводска, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. От лица администрации приношу глубочайшие соболезнования семье и близким Артура Панькова», — написал глава Горнозаводского городского округа Вадим Лумпов.

Дата прощания с бойцом будет объявленна позднее.

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