Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 12 апреля 2023 года к 08:00 пробки в 7-9 баллов появились в Индустриальном районе: на круговой развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, ш. Космонавтов от ул. Голева до ул. Плеханова, выезде с ул. Верхне-Муллинской на ул. Промышленную, на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

Вновь сложно выехать их микрорайона Вышка-1. Затруднение в движении в 9 баллов на участке ул. Огородникова и ул. Мостовой от ул. Ленинградской до ул. Фокинской.

Медленно движется поток транспорта:

- на ул. Гашкова от 2-й Баранчинской до ул. Соликамской;

- на ул. Якутской в районе кольца Соснового бора;

- в районе перекрестка бул. Гагарина и ул. Старцева;

- на ул. Героев Хасана у ТЦ «Шоколад» при подъезде к кольцу «Велты»;

- на подъездах к ДКЖ;

- на перекрестке ул. Чкалова с ул. Куйбышева в обоих направлениях.

МЧС информирует о проведении учений в районе iMALL «Эспланада». Ограничение в движении с 08:00 будет на участке ул. Петропавловской между ул. Попова и ул. Осинской.

ДТП на этот час не произошло.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 12 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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