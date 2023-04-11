В Перми с 15 апреля стартует ремонт трамвайных путей на Куйбышева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В апреле стартует капремонт трамвайных путей в рамках концессионного соглашения об обновлении трамвайной сети в Перми.

Работы начнутся 15 апреля с участка улицы Куйбышева от Революции до Белинского. Как сообщает Business Class со ссылкой на департамент транспорта, точная дата ремонта может корректироваться.

Напомним, что в ноябре прошлого года с ООО «Мовиста Регионы» было подписано концессионное соглашение, в рамках которого компания отремонтирует 35 км трамвайно путей. Также будут куплены 44 новых трамвая, обновлены семь тяговых подстанций и реконструировано депо «Балатово».

На выполнение всех запланированных работ потребуется 16,1 млрд рублей. Срок концессионного соглашения составит 20 лет.

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