В Перми за 92,2 млн рублей продают особняк ХIX века

Фото: 2GIS

В Перми на продажу выставлен «Дом жилой А.В. Холмогоровой» по улице Луначарского, 11. Он был построен в ХIX веке и признан объектом культурного наследия. Информация о продаже размещена на «Авито».

Двухэтажный особняк с мансардой и подвалом стоит 92,2 млн рублей. Его площадь 785 квадратных метров, а расположен он на огороженном участке в 1,3 тысячи квадратных метров.

Дом отапливается автономной газовой котельной. Имеется центральный водопровод и канализация. В объявлении указанно, что здание рекомендуется использовать для офисов или медучреждения.

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