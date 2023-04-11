До 1 июня на трассе Пермь – Ильинский вводится реверсивное движение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На автодороге Пермь – Ильинский от отворота на деревню Петрушата начинается строительство дополнительных полос движения в сторону подъема. Работы будут вестись с 12 апреля. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Полностью закрывать движение транспорта не будут. На участке реконструкции введут реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничения продлятся до 1 июня 2023 года.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Зеленая стрелка, изображенная на схеме, обозначает открытую для движения полосу в сторону Перми. Красная стрелка – полоса движения в сторону поселка Ильинский, на которой ведутся работы.

Водителям рекомендуют быть более внимательными, следить за дорожными знаками, а также соблюдать скоростной режим.

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